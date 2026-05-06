ВСУ атаковали Белгородскую область, несмотря на объявленный «режим тишины»

Гладков: четыре человека пострадали в Шебекино и Черемошное из-за атак БПЛА

Четыре человека пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на два населенных пунктах в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Черемошное двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы при атаке дрона на автомобиль. Их доставили в больницу №2 в Белгороде.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал трактор на территории предприятия. Пострадал водитель. Бригада скорой доставила пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями мягких тканей руки и ноги и осколочным ранением грудной клетки в Шебекинскую районную больницу (ЦРБ).

Помимо этого, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона в Шебекино 5 мая. Он продолжит лечение амбулаторно.

Удары по Белгородской области нанесены, несмотря на то, что в ночь на 6 мая должен был вступить в силу объявленный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским «режим тишины».

Ранее в СК рассказали об атаке ВСУ на Чебоксары с использованием крылатых ракет.