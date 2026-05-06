Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Польша решила многократно увеличить стоимость «щита» от России и Белоруссии

Замминистра обороны Польши: бюджет проекта Tarcza Wschod вырос до €10 млрд
Global Look Press

Польша более чем в четыре раза увеличила финансирование проекта линии обороны «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией — теперь оно достигнет €10 млрд. Об этом заявил госсекретарь министерства национальной обороны республики Цезарий Томчик, сообщила пресс-служба ведомства.

Изначально стоимость проекта оценивалась в 10 млрд злотых (€2,4 млрд). Таким образом, новый бюджет превышает первоначальные планы более чем в четыре раза. Томчик также заверил, что к концу текущего года будет обеспечена безопасность 200 км границы.

Анонсированный польским премьер-министром Дональдом Туском в мае 2024 года проект Tarcza Wschod предполагает возведение сети фортификационных сооружений, заграждений, бункеров и систем разведки на границах Польши с Россией (200 км) и Белоруссией (примерно 400 км). Строительство ведется на территории шести воеводств: Варминьско-Мазурского, Поморского, Мазовецкого, Люблинского, Подкарпатского и Подляского. Завершение всех работ намечено на 2028 год.

Помимо классических бетонных надолбов, противотанковых рвов и заграждений из колючей проволоки, проект предусматривает широкое внедрение передовых технологий. В нынешнем году на вооружение в рамках программы поступит норвежская акустическая система обнаружения дронов Discovair G2+, которая идентифицирует беспилотники по звуку двигателей даже при отключенном радиосигнале.

Кроме того, польскими властями заключен контракт на поставку 18 батарейных модулей ПВО SAN для борьбы с БПЛА на сумму около $4,2 млрд. После выхода Польши из Оттавской конвенции «Восточный щит» также пополнится системами противопехотных минных заграждений.

Ранее Польша решила заминировать свою границу с РФ и Белоруссией.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!