Польша решила многократно увеличить стоимость «щита» от России и Белоруссии

Польша более чем в четыре раза увеличила финансирование проекта линии обороны «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией — теперь оно достигнет €10 млрд. Об этом заявил госсекретарь министерства национальной обороны республики Цезарий Томчик, сообщила пресс-служба ведомства.

Изначально стоимость проекта оценивалась в 10 млрд злотых (€2,4 млрд). Таким образом, новый бюджет превышает первоначальные планы более чем в четыре раза. Томчик также заверил, что к концу текущего года будет обеспечена безопасность 200 км границы.

Анонсированный польским премьер-министром Дональдом Туском в мае 2024 года проект Tarcza Wschod предполагает возведение сети фортификационных сооружений, заграждений, бункеров и систем разведки на границах Польши с Россией (200 км) и Белоруссией (примерно 400 км). Строительство ведется на территории шести воеводств: Варминьско-Мазурского, Поморского, Мазовецкого, Люблинского, Подкарпатского и Подляского. Завершение всех работ намечено на 2028 год.

Помимо классических бетонных надолбов, противотанковых рвов и заграждений из колючей проволоки, проект предусматривает широкое внедрение передовых технологий. В нынешнем году на вооружение в рамках программы поступит норвежская акустическая система обнаружения дронов Discovair G2+, которая идентифицирует беспилотники по звуку двигателей даже при отключенном радиосигнале.

Кроме того, польскими властями заключен контракт на поставку 18 батарейных модулей ПВО SAN для борьбы с БПЛА на сумму около $4,2 млрд. После выхода Польши из Оттавской конвенции «Восточный щит» также пополнится системами противопехотных минных заграждений.

