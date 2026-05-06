Молодым украинцам могут поставить новое жесткое условие для выезда из страны

Нардеп Горбенко: молодым украинцам без военподготовки хотят закрыть границу
Украинские власти рассматривают возможность обязать молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет проходить базовую военную подготовку перед выездом за границу. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» со ссылкой на народного депутата от фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко.

По словам парламентария, на таких сборах рекрутеры и психологи смогут найти желающих служить Родине, а не «работать за тысячу евро в Польше». Нардеп добавил, что сейчас как раз ожидается повышение денежного довольствия для бойцов ВСУ, и украинцам можно будет зарабатывать большие деньги, управляя беспилотниками или наземными роботизированными комплексами.

Горбенко также заявил, что в Верховной раде на данный момент нет «политической воли» для снижения мобилизационного возраста, однако он допустил, что это все же может произойти.

Мобилизационного ресурса молодежи на Украине, по оценке Горбенко, может хватить примерно на 1,5 года. Решение правительства с августа 2025 года выпускать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет существенно повлияло на мобилизационные возможности страны, добавил депутат.

Депутат пояснил, что массовой волны эмиграции среди 18-летних не произошло, однако по мере приближения к 23-летнему возрасту многие молодые украинцы предпочитают покинуть страну, чтобы избежать риска мобилизации в будущем.

Ранее в Раде предложили официально разрешить откупаться от мобилизации.

 
