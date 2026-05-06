Россия может применить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по территории Украины. Об этом «Царьграду» заявил военкор Добровольческого Корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин.

По мнению журналиста, закрытие закрытие воздушного пространства над полигоном Капустин Яр может говорить как о проведении испытаний, так и о скором ударе по «какому-то стратегическому объекту на Украине». Кукушкин считает, что лучше всего было бы атаковать центр принятия решений.

«Если наше политическое и военное руководство примет такое решение, это принесёт только пользу», — уверен военкор.

Он добавил, что применение «Орешника» будет выглядеть адекватно и станет ответным ударом за атаку на любой из городов России.

До этого политолог Богдан Беспалько высказал мнение, что Украина может попытаться устроить провокации 9 мая. Эксперт допустил, что Москва в ответ на провокации может задействовать самые различные виды оружия, в том числе «Орешник».

Ранее в Госдуме допустили, что Запад дал Украине дальнобойное оружие для ударов накануне 9 Мая.