Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме допустили, что Запад дал Украине дальнобойное оружие для ударов накануне 9 Мая

Депутат Колесник не исключил, что Запад передал Украине дальнобойные ракеты
Владимир Федоренко/РИА Новости

Страны Запада могли передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по территории России в канун Дня Победы. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он усомнился, что украинские ракеты могли бы преодолеть две тысячи километров, поскольку у них гораздо меньшая дальность. При этом депутат напомнил, что союзники Киева обещали передать Украине ракеты для ударов вглубь страны.

«Я думаю, что они пытаются или уже передали что-то украинцам в канун парада Победы, в канун 9 Мая, главного праздника России. Пытаются его нам всяческими путями испортить, но не получится», — сказал Колесник.

По его словам, какое-то оружие Запад мог передать на Украину, но «эти попытки безуспешны». Стремление наносить удары по России приведет к печальным для Киева последствиям, констатировал депутат.

Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и заявила, что рассчитывает на аналогичный шаг со стороны противника. Вместе с тем в Минобороны прокомментировали заявления украинского лидера Владимира Зеленского об ударах по Москве. В ведомстве предупредили об ответе и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил об ударе «Фламинго» по Чебоксарам.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!