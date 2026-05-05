В Госдуме допустили, что Запад дал Украине дальнобойное оружие для ударов накануне 9 Мая

Страны Запада могли передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по территории России в канун Дня Победы. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он усомнился, что украинские ракеты могли бы преодолеть две тысячи километров, поскольку у них гораздо меньшая дальность. При этом депутат напомнил, что союзники Киева обещали передать Украине ракеты для ударов вглубь страны.

«Я думаю, что они пытаются или уже передали что-то украинцам в канун парада Победы, в канун 9 Мая, главного праздника России. Пытаются его нам всяческими путями испортить, но не получится», — сказал Колесник.

По его словам, какое-то оружие Запад мог передать на Украину, но «эти попытки безуспешны». Стремление наносить удары по России приведет к печальным для Киева последствиям, констатировал депутат.

Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и заявила, что рассчитывает на аналогичный шаг со стороны противника. Вместе с тем в Минобороны прокомментировали заявления украинского лидера Владимира Зеленского об ударах по Москве. В ведомстве предупредили об ответе и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город.

Ранее Зеленский заявил об ударе «Фламинго» по Чебоксарам.