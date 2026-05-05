Политолог допустил применение «Орешника» в ответ на провокации Киева 9 мая

Несмотря на предупреждения Минобороны России о жестком ответе, Киев все равно попытается устроить провокации 9 мая. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Богдан Беспалько. Украинскому руководству, по его мнению, нужен медийный эффект, однако с военной точки зрения это крайне неэффективно.

Эксперт допустил, что Москва в ответ на провокации может задействовать самые различные виды оружия — от «Искандеров» до «Кинжалов».

«А может быть там вообще в дело вступит «Орешник» и там бункер [украинского лидера Владимира] Зеленского сотрут в порошок. Все же знают, где он находится. Это еще советские постройки. «Орешник» — оружие не ядерное, но тем не менее очень мощное. Это все зависит от решения и от воли нашего руководства. От того, что оно посчитает целесообразным», — сказал Беспалько.

Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и заявила, что рассчитывает на аналогичный шаг со стороны противника. Вместе с тем в Минобороны прокомментировали заявления украинского лидера Владимира Зеленского об ударах по Москве. В ведомстве предупредили об ответе и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город.

