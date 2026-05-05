Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог допустил применение «Орешника» в ответ на провокации Киева 9 мая

Политолог Беспалько: РФ может применить Орешник в ответ на провокации Киева
Министерство обороны РФ

Несмотря на предупреждения Минобороны России о жестком ответе, Киев все равно попытается устроить провокации 9 мая. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Богдан Беспалько. Украинскому руководству, по его мнению, нужен медийный эффект, однако с военной точки зрения это крайне неэффективно.

Эксперт допустил, что Москва в ответ на провокации может задействовать самые различные виды оружия — от «Искандеров» до «Кинжалов».

«А может быть там вообще в дело вступит «Орешник» и там бункер [украинского лидера Владимира] Зеленского сотрут в порошок. Все же знают, где он находится. Это еще советские постройки. «Орешник» — оружие не ядерное, но тем не менее очень мощное. Это все зависит от решения и от воли нашего руководства. От того, что оно посчитает целесообразным», — сказал Беспалько.

Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и заявила, что рассчитывает на аналогичный шаг со стороны противника. Вместе с тем в Минобороны прокомментировали заявления украинского лидера Владимира Зеленского об ударах по Москве. В ведомстве предупредили об ответе и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме допустили, что Запад дал Украине дальнобойное оружие для ударов накануне 9 Мая.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!