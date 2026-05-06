В Минобороны назвали количество сбитых за сутки дронов в зоне СВО

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 605 беспилотников ВСУ в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 605 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ на платформе MAX.

Кроме того, российские военные сбили 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 671 самолет, 284 вертолета, 142 852 беспилотника, 659 зенитных ракетных комплексов, 29 190 танков и другой техники ВСУ.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника, пролетавших над территорией РФ и акваторией Черного моря.

В Крыму в результате атак БПЛА ВСУ пять человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников по России.