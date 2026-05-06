Над регионами России за ночь сбили 53 беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника, пролетавших над территорией РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 5 мая т. г. до 07:00 мск 6 мая т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в публикации оборонного ведомства.

Там уточнили, что беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что сегодня Крым подвергся массовой атаке беспилотников. Налет противника отражали силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей.

Ранее украинский беспилотник ударил по жилому дому в городе-спутнике Запорожской АЭС.