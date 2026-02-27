Российские бойцы расставляли трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях в Харьковской области, чтобы военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносили по ним удары и таким образом расходовали беспилотники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разведчика 44-го армейского корпуса в составе группировки российских войск «Север» с позывным «Смоленск».

По его словам, солдаты Вооруженных сил РФ находили антенны Starlink в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, они печатали корпуса на 3D-принтерах.

«Мы использовали <...> оборудование <...> с целью дезорганизации разведки противника и сокрытия истинного определения наших позиций», — рассказал источник.

Он пояснил, что российские бойцы вводили ВСУ в заблуждение, расставляя антенны на несуществующих позициях. Украинские солдаты думали, что обнаружили места дислокации операторов дронов ВС РФ, и наносили по ним безрезультатные удары беспилотниками и артиллерией.

25 февраля газета «Известия» со ссылкой на министерство обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Графское в Харьковской области. В соответствующих боях участвовали подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее в Минобороны РФ объяснили важность взятия под контроль Графского.