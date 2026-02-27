Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Стало известно, как ВС РФ с помощью Starlink заставляли ВСУ расходовать дроны

РИА Новости: ВС РФ вводили ВСУ в заблуждение с помощью трофейных Starlink
Lisi Niesner/Reuters

Российские бойцы расставляли трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях в Харьковской области, чтобы военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносили по ним удары и таким образом расходовали беспилотники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разведчика 44-го армейского корпуса в составе группировки российских войск «Север» с позывным «Смоленск».

По его словам, солдаты Вооруженных сил РФ находили антенны Starlink в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, они печатали корпуса на 3D-принтерах.

«Мы использовали <...> оборудование <...> с целью дезорганизации разведки противника и сокрытия истинного определения наших позиций», — рассказал источник.

Он пояснил, что российские бойцы вводили ВСУ в заблуждение, расставляя антенны на несуществующих позициях. Украинские солдаты думали, что обнаружили места дислокации операторов дронов ВС РФ, и наносили по ним безрезультатные удары беспилотниками и артиллерией.

25 февраля газета «Известия» со ссылкой на министерство обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Графское в Харьковской области. В соответствующих боях участвовали подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее в Минобороны РФ объяснили важность взятия под контроль Графского.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!