Российские военнослужащие регулярно уничтожают дроны Vector немецкого производства, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Дрост».

По словам мужчины, украинские солдаты активно используют эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Вооруженные силы РФ, в свою очередь, часто сбивают их на Добропольском направлении.

«Мы регулярно их уничтожаем, стоимость одного — около €200 тыс.», — рассказал военный.

Он пояснил, что сначала российские бойцы получают информацию о взлете дрона ВСУ и сигнал о выдвижении на позиции. Далее они отрабатывают по цели, сбивая по три–четыре беспилотника в сутки.

Как отметил «Дрост», украинские войска имеют достаточно большие запасы БПЛА Vector.

27 апреля министерство обороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны за сутки сбили 114 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, были уничтожены две управляемые авиационные бомбы ВСУ.

