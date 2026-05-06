СМИ: Иран заранее предупредили об операции США в Ормузском проливе

Axios: США заранее уведомили Тегеран об операции «Свобода» в Ормузском проливе
США заранее предупредили Иран о начале операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный чиновник администрации [президента США Дональда] Трампа в воскресенье проинформировал Иран о предстоящей операции США по проведению судов через Ормузский пролив и предостерег Тегеран от вмешательства», — говорится в публикации.

3 мая Белый дом объявил операцию «Проект Свобода», целью которой была помощь судам, оказавшимся заблокированными в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. После этого командующий иранскими силами в регионе Али Абдоллахи заявил, что Тегеран предупреждает США не приближаться к проливу и в случае необходимости допускает атаки по американским силам.

Однако уже через несколько дней Трамп заявил, что США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном. Решение он объяснил достижением «значительного прогресса» на пути к полному и окончательному соглашению с Тегераном.

В начале мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке стало гораздо меньше, чем должно быть.

Ранее президент США поручил готовиться к длительному давлению на Иран.

 
