Иран отверг атаки на ОАЭ

В Иране заявили, что не проводили военных операций против ОАЭ в последние дни
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Вооруженные силы Ирана не проводили в последние дни никаких военных операций против Объединенных Арабских Эмиратов, но готовы решительно ответить на любую агрессию со стороны ОАЭ, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари. Об этом сообщает Mehr.

По его словам, доклад минобороны ОАЭ об атаках со стороны Ирана «категорически опровергается», а также не имеет никаких оснований.

Он добавил, что в случае, если с территории ОАЭ будет предпринята какая-либо военная акция против иранских островов, портов и побережья Исламской Республики, то Тегеран даст сокрушительный ответ.

5 мая в министерстве обороны ОАЭ заявили, что силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают удары ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана.

До этого телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проведет в среду, 6 мая, закрытые консультации в связи с недавними ударами по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее в школах ОАЭ ввели дистанционный режим работы.

 
