ВСУ атаковали территорию жилого дома в Курской области, есть пострадавший

Хинштейн: в селе Щекино FPV-дрон атаковал территорию дома, пострадал мужчина
В населенном пункте Щекино Рыльского района Курской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал территорию частного дома. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Александр Хинштейн.

Пострадал местный мужчина.

«У 38-летнего мужчины слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени. Он доставлен в Рыльскую ЦРБ. После перевезем его в Курск», — написал губернатор Курской области.

Хинштейн призвал всех быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что у ВСУ нет трудностей с производством беспилотников самолетного типа — об этом говорит то, что они имеют возможность регулярно запускать по территории России более сотни таких дронов.

15 апреля Минобороны России раскрыло, в каких странах Европы производят дроны для Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов нашли в том числе в Великобритании, Германии, Дании, Латвии и еще четырех странах. По информации Минобороны, в Европе, а также в Израиле и Турции производят комплектующие для беспилотников.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области.

 
