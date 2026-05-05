Собянин сообщил об уничтожении дронов на подлете к Москве

Собянин: средства ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три летевших к столице беспилотника.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении главы городской администрации.

4 мая Собянин заявил, что украинский беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве.

До этого основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал, что беспилотники для атаки на Московскую область в ночь на 3 мая могли запустить из Черниговской или Сумской областей либо с территории Латвии. Он уточнил, что с территории Латвии украинским военным запускать беспилотники гораздо эффективнее, поскольку все российские средства сейчас нацелены на территорию Украины и контролируют все точки в Восточной Украине.

Ранее беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Чебоксарах.