Мэр Энергодара заявил о продолжающейся атаке дронов ВСУ

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар, являющийся городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), продолжается. Об этом сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.

«Атака на город продолжается», — сказал мэр.

5 мая Пухов сообщил, что Энергодар подвергся атаке ВСУ. По его словам, зафиксировано несколько прилетов в здание администрации. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Мэр отметил, что оценить причиненный городу ущерб пока невозможно.

До этого ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару. В результате пострадал 47-летний мирный житель. Мужчина получил ранения средней степени тяжести.

24 апреля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в районе Запорожской АЭС увеличилось количество ударов со стороны Украины. Речь идет как о налетах дронов, так и об артиллерийских и минометных обстрелах.

Ранее Россия предъявила МАГАТЭ претензии из-за Запорожской АЭС.