ВСУ ударили по городу — спутнику Запорожской АЭС

Пухов: в Энергодаре при атаке ВСУ зафиксировали прилеты в здание администрации
Энергодар, являющийся городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункта Максим Пухов.

По его словам, было зафиксировано несколько прилетов в здание администрации. Предварительно, никто из людей не пострадал. При этом оценить причиненный ущерб в данный момент невозможно, отметил мэр.

«Сохраняется угроза повторных ударов», — подчеркнул Пухов.

На этом фоне он призвал жителей оставаться в укрытиях или безопасных местах, не приближаться к местам возможных прилетов. Также глава Энергодара рекомендовал гражданам следить за информацией из официальных источников.

24 апреля генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что в районе Запорожской АЭС увеличилось количество ударов со стороны ВСУ. Речь идет как о налетах дронов, так и артиллерийских и минометных обстрелах. Как сказал специалист, украинские войска преследуют одну цель — посеять панику и дезориентировать персонал станции.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал спортивный комплекс Запорожской АЭС.

 
