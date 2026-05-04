В Белгородской области из-за атак Украины пострадали люди

В Белгородской области из-за БПЛА ранены два человека, включая сотрудника МЧС
Мирный житель и сотрудник МЧС пострадали в Шебекинском и Борисовском округах Белгородской области при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «Максе» сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли очередные удары с помощью БПЛА по территории нашей области. Ранены два мирных жителя, в том числе сотрудник МЧС», — написал он.

Гладков уточнил, что в населенном пункте Красная Поляна Шебекинского округа от удара дрона загорелся дом. Пожарный расчет прибыл на место и начал тушить возгорание. Во время работы сотрудники МЧС были атакованы беспилотником, один из них получил ранение. Медики диагностировали у спасателя минно-взрывную травму и ранения лица. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

Другой мужчина пострадал в поселке Борисовка Борисовского округа в результате удара FPV-дрона по зданию монастыря. Ему диагностировали баротравму. Пострадавшего для дальнейшего лечения доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В населенном пункте Разумное беспилотный летательный аппарат атаковал частный дом — повреждения получили крыша и автомобиль.

