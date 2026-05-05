Мужчина, обливший кислотой многодетную мать в Екатеринбурге, отправился на СВО

E1.ru: обвиняемый в нападении с кислотой на многодетную мать ушел на СВО

В Екатеринбурге 35-летний Эдуард Середюк, которого обвиняют в нападении с кислотой на мать четверых детей Алену Фоминых, покинул СИЗО-1 и отправился в зону СВО. Об этом сообщили E1.ru два независимых источника.

По предварительной информации, мужчина заключил контракт с Минобороны в марте этого года.

Другим фигурантам дела — 27-летней Ксении Владимировой и предполагаемому заказчику Николаю Ермакову — суд продлил арест до 12 мая. В ближайшее время их снова доставят в суд для продления меры пресечения.

В следственном управлении СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

Инцидент произошел утром 12 января в паркинге на Эльмаше. По версии следствия, Ермаков обратился к Середюку и Владимировой с просьбой облить Фоминых токсичной жидкостью. Владимировой он говорил, что за это могут лишь грозить статьи о причинении вреда здоровью, расследованием которых занимается участковый.

Следствие считает, что Ермаков так хотел запугать бывшую и отомстить ей. Пострадавшая выжила и сразу указала на его причастность. Ермакова задержали и отправили в СИЗО, однако он свою вину отрицает.

Позже правоохранители задержали Владимирову и Середюка, им вменили покушение. По данным E1.RU, за выполнение преступления Ермаков пообещал им автомобиль Mazda и жилье для укрытия.

