Жена облила спящего мужа кислотой в день его рождения

В Таиланде женщина облила мужа кислотой, пока он спал
Жительница Таиланда облила мужа кислотой в день его рождения и была арестована, сообщает The Thaiger.

Ночью 16 декабря полиция и спасатели приехали по вызову о жестоком нападении провинции Районг. В комнате дома они нашли 60-летнего Сомчая. Мужчина сидел на кровати с тяжелыми химическими ожогами по всему телу, а на матрасе остались следы от едкой жидкости.

Он не мог открыть глаза и разговаривать, так как часть кислоты попала ему в рот. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

По данным властей, на мужчину плеснули кислотой, пока он спал. Один из спасателей признался, что за 10 лет такой тяжелый случай с кислотой видит впервые.

Правоохранители задержали жену пострадавшего и увезли в участок для допроса и выяснения мотивов. Вероятной причиной инцидента мог стать серьезный конфликт в семье. Ведется расследование.

Ранее мужчина отравил цианидом жену, которая пыталась с ним развестись.

