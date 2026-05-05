В рядах ВСУ заметили полностью женские расчеты БПЛА

Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным «Касьян» рассказал РИА Новости, что на Добропольском направлении увеличилось число женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам военного, женщины в рядах украинской армии — обычное явление.

«Встречались ... полностью женские расчеты БПЛА», — отметил «Касьян».

Он добавил, что чаще всего женщины служат в смешанных группах, где, к примеру, среди операторов БПЛА несколько мужчин и одна девушка.

16 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что в рядах ВСУ стали замечать женщин на велосипедах.

В марте этого года источник в российских силовых структурах сообщил, что на Украине в очередной раз начали обсуждать вероятность мобилизации женщин. Такой вопрос был поднят после того, как в Харьковской области объявили в розыск уклоняющуюся от призыва «военнообязанную» девушку.

Политолог Семен Уралов в свою очередь предположил, что первыми под призыв попадут те украинки, кто с 2022 года начал получать гранты по разнообразным программам, включился в работу фондов и устроился в околоволонтерские, околовоенные организации.

Ранее Сырский оценил уровень мобилизации на Украине.

 
