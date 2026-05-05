Глава Калужской области раскрыл число сбитых беспилотников над регионом за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 5 мая уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над территориями Боровского, Кировского, Жуковского, Людиновского и Мосальского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги. Об этом сообщил глава Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, в данный момент на местах работают оперативные группы.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша.

Утром 5 мая министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами.

Беспилотники были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями, а также на подлете к Москве, над Крымом, Краснодарским краем и Татарстаном. Еще вражеские дроны сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить дроны на Московскую область.