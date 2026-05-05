В четырех районах Ростовской области уничтожили 10 дронов

В Ростовской области вечером и ночью ликвидировали 10 беспилотников в ходе отражения воздушной атаки. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что БПЛА сбили в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах.

«В результате ракетной атаки в п.Теплые Ключи Кашарского района пришлось эвакуировать жителей одной из квартир частного дома. Люди не пострадали, находятся у родственников. Повреждены кровля, окна дома и ограждение участка», — сообщил Слюсарь.

По словам губернатора, для уточнения последствий и оценки ущерба на место выехали специалисты районной администрации. Жителям окажут необходимую помощь.

При этом глава Ростовской области подчеркнул, что беспилотная опасность сохраняется.

5 мая ВСУ атаковали Чувашию. Глава региона Олег Николаев рассказал, что под ударом оказались Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате один человек пострадал, его жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Грайворон Грайворонского округа от удара FPV-дрона ранен мирный житель. Пострадавшему диагностировали осколочные ранения ног.

