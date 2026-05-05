На Украине сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове на востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности инцидента не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога действует в Черниговской области, отдельных районах Харьковской, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также в Киеве.

2 мая в министерстве обороны РФ заявили, что военнослужащие страны установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север».

Как рассказали в ведомстве, бойцы после завершения сражений за Мирополье продолжили наступать сразу на нескольких направлениях и создавать полосу безопасности в двух областях — Сумской и Харьковской. В заявлении подчеркивалось, что ВС РФ постоянно оттесняют ВСУ от государственной границы, тем самым обеспечивая безопасность мирного населения.

