Над территорией Ленинградской области сбито три БПЛА

Дрозденко: три БПЛА уничтожены над территорией Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе удалось обезвредить три беспилотника. Данной информацией он поделился в своем Telegram-канале.

«Сбито три БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается.», — написал глава региона.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что за пять часов российские расчеты ПВО уничтожили более ста украинских беспилотников. Как уточняется, с 15:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 114 БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей, а также в Московском регионе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский допустил удар дронами по Москве во время парада Победы.

Ранее на Украине рассказали о новой тактике России по применению дронов.