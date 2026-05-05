В Чебоксарах прогремели взрывы

В Чебоксарах произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, в городе заработали сирены воздушной опасности. Затем в нескольких районах Чебоксар послышались гул и взрывы. Очевидцы утверждают, что видели вспышку в небе и дым над одним из городских районов.

5 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны России был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.

До этого пресс-служба министерства обороны России сообщила, что 4 мая за пять часов российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны. По данным ведомства, с 15:00 до 20:00 мск перехват прошел над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областями, а также в Московском регионе.

Ранее Зеленский допустил возможность атаки БПЛА по Москве во время парада Победы 9 мая.