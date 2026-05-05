Писториус заявил об отправке боевого корабля в Средиземное море

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что бундесвер направил минный тральщик в Средиземное море. В дальнейшем судно, при определенных условиях, может быть переброшено в Ормузский пролив для участия в международной миссии, направленной на обеспечение безопасности судоходства, сообщает телеканал Phoenix.

На пресс-конференции в Мюнстере Писториус уточнил, что маршрут изначально был выбран таким образом, чтобы избежать любых недоразумений. Он также отметил, что после прибытия в Средиземное море тральщик может быть перенаправлен в Ормузский пролив в рамках работы по обеспечению безопасности морских перевозок.

По словам главы ведомства, план предполагает продолжение подготовки и дальнейшие действия в правовом поле: в случае достижения перемирия или установления устойчивых договоренностей власти рассчитывают получить соответствующий мандат от бундестага и затем продолжить миссию. Писториус подчеркнул, что до этого момента судно будет оставаться в Средиземном море и исключил вмешательство бундесвера в боевые действия на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что минный тральщик ВМС ФРГ Fulda в понедельник вышел из базы в Киле на севере страны и взял курс на Средиземное море. На борту находятся около 40 военнослужащих, включая минных водолазов.

3 мая Белый дом объявил операцию «Проект Свобода», целью которой станет помощь судам, оказавшимся заблокированными в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. После этого командующий иранскими силами в регионе Али Абдоллахи заявил, что Тегеран предупреждает США не приближаться к проливу и в случае необходимости допускает атаки по американским силам.

Ранее Иран запустил в сторону кораблей США ракеты при попытке пройти через Ормузский пролив.

 
