Катар частично закрыл свое воздушное пространство

Власти Катара частично закрыли воздушное пространство страны. Об этом, ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, ограничения будут действовать ориентировочно до вечера 11 мая. Он уточнил, что для полетов в Катар установлены четыре контрольные точки входа в воздушное пространство со стороны соседних стран, еще три контрольные точки установлены для вылета из эмирата в направлении Бахрейна и Саудовской Аравии.

4 мая стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах после атаки иранского беспилотника началось возгорание на нефтяном объекте.

До этого минобороны ОАЭ сообщило, что военные зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана. В ведомстве отметили, что три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами, еще одна упала в море.

Ранее Росавиация разрешила полеты в Израиль.