Жителей ОАЭ предупредили о ракетной опасности

Жители Дубая и соседнего эмирата Шарджа получили на мобильные телефоны предупреждение о ракетной опасности. Об этом сообщает портал Gulf News.

В уведомлении жителей призвали немедленно найти безопасное место в ближайшем защищенном здании, держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств.

«Ожидайте дальнейших инструкций», — говорилось в сообщении.

Позже на телефоны поступило сообщение об отмене угрозы. В нем говорилось, что ситуация безопасна, жители могут вернуться к обычной деятельности, но должны продолжать соблюдать осторожность и следовать официальным инструкциям.

До этого власти ОАЭ осудили атаку Ирана на танкер государственной нефтяной компании ADNOC. Удар нанесли два беспилотника во время прохода судна через Ормузский пролив. Эмиратский МИД заявил, что ОАЭ самым решительным образом осуждают иранское террористическое нападение и выражают крайнее возмущение. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что британские миллионеры уезжают из Дубая в Милан из-за войны с Ираном.