Названы дата и место похорон известного советского военачальника Петрова

ТАСС: генерала Петрова похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах 8 мая
Похороны советского военачальника, генерал-полковника Станислава Петрова пройдут 8 мая на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в окружении генерала.

«Похороны состоятся 8 мая на пантеоне в Мытищах», — сказал собеседник агентства.

Тело генерала нашли в его квартире в Доме на набережной, расположенном на улице Серафимовича в Москве. По одной из версий, советский военачальник мог сам свести счеты с жизнью. В медицинских службах сообщили ТАСС, что в последнее время 87-летний Петров тяжело болел. Однако чем именно, источник не уточнил.

Станислав Петров был одним из родоначальников войск химической защиты в СССР и являлся последним командующим этих войск. Впоследствии военный стал первым начальником войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты России. Также генерал участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Петров имел звание доктора военных наук, в 1991 году ему вручили Ленинскую премию.

В последнее время Петров работал научным сотрудником одного из военных институтов и был главным редактором журнала «Вестник войск РХБ защиты».

