В Москве найден мертвым известный советский военачальник Станислав Петров

Mk.ru: в Москве покончил с собой начальник войск химзащиты СССР Станислав Петров
«Красная звезда»

В Москве умер советский военачальник, генерал-полковник Станислав Петров. Об этом сообщает издание mk.ru.

По данным источника, 87-летнего пенсионера нашли утром около 7 часов в его квартире в Доме на набережной на улице Серафимовича. Предварительно, причиной смерти стало самоубийство.

Станислав Петров был одним из основателей войск химической защиты в СССР. Он служил в этих подразделениях с 1959 года и участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльская АЭС.

С 1989 по 1992 год Петров занимал должность последнего командующего войск химзащиты СССР, а затем стал первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты России и руководил ими до 2001 года. В 1991 году он получил Ленинскую премию, а в 2001 году — степень доктора военных наук.

До последнего времени Петров работал научным сотрудником одного из военных институтов и был главным редактором журнала «Вестник войск РХБ защиты».

