В Минобороны РФ заявили о десятках сбитых за шесть часов БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 9:00 до 15:00 мск сбили несколько десятков украинских дронов над территорией России. Об этом в канале в мессенджере Max сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточняется в заявлении.

Из него следует, что часть воздушных целей нейтрализовали в приграничных областях — Брянской, Курской и Белгородской. Также атаки отразили в столичном регионе и в Нижегородской, Калужской, Тульской, Смоленской областях.

4 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по селу Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что была атакована территория, прилегающая к отделению «Почты России». В результате два человека — сотрудник офиса и водитель специализированного автомобиля — получили ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи, добавил губернатор.

Ранее украинский БПЛА атаковал автомобиль с семьей в Белгородской области.