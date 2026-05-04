Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Минобороны РФ заявили о десятках сбитых за шесть часов БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО за шесть часов уничтожили 90 украинских дронов
Минобороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 9:00 до 15:00 мск сбили несколько десятков украинских дронов над территорией России. Об этом в канале в мессенджере Max сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточняется в заявлении.

Из него следует, что часть воздушных целей нейтрализовали в приграничных областях — Брянской, Курской и Белгородской. Также атаки отразили в столичном регионе и в Нижегородской, Калужской, Тульской, Смоленской областях.

4 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по селу Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что была атакована территория, прилегающая к отделению «Почты России». В результате два человека — сотрудник офиса и водитель специализированного автомобиля — получили ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи, добавил губернатор.

Ранее украинский БПЛА атаковал автомобиль с семьей в Белгородской области.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!