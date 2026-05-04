Сотрудники «Почты России» пострадали при ударе ВСУ в Брянской области

Два человека получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории, прилегающей к отделению «Почты России» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Украинские террористы нанесли очередной подлый удар по нашему приграничью», — написал он.

Губернатор уточнил, что атака ВСУ произошла в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. По словам Богомаза, для ударов по гражданским объектам украинские военные использовали дроны-камикадзе. В результате ранены водитель специализированного автомобиля и сотрудник «Почты России». Их госпитализировали.

Кроме того, был поврежден спецавтотранспорт «Почты России». На месте удара беспилотника работают оперативные и экстренные службы.

Утром 4 мая украинский беспилотник ударил по грузовику компании «Мираторг» в поселке Сенчуры в Брянской области. Водитель машины получил ранения, его доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

В этот же день ВСУ обстреляли территорию «Мираторга» в селе Бровничи. По словам Богомаза, удар по предприятию был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня «Град». Повреждения получили ряд производственных помещений, ранены семь сотрудников холдинга.

Ранее в Брянской области был атакован пассажирский автобус.

 
