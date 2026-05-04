Финляндия до конца весны проведет военные учения у границы с Россией

Военно-морские силы (ВМС) Финляндии до конца весны проведут учения вблизи границы с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности РФ.

Ожидается, что учения пройдут в акватории Финского залива и прибрежной зоне на участке Виролахти — Хамина — Котка в два этапа. Первый этап запланирован на 4–8 мая, второй этап начнется 17 мая и завершится 29 мая. Во время него финские военнослужащие проведут боевые стрельбы.

«В ходе учения личный состав бригады береговой обороны будет оборудовать на побережье боевые позиции и строить укрепления, которые сохранятся после завершения мероприятий», — подчеркивается в заявлении.

Как отметили в СБ РФ, в последние годы масштабы проводимых в Финляндии учений существенно увеличились. Это произошло после того, как республика стала членом НАТО.

2 мая СМИ сообщили, что в Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike. Тренировки проходят на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо, на расстоянии 70 км от границы с Россией. Всего в мероприятии, которое продлится до 12 мая, принимают участие 640 военнослужащих.

Ранее в МИД России рассказали, что на Западе отрабатывается сценарий морской блокады и захвата Калининградской области.

 
