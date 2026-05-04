ВСУ атаковали предприятие «Мираторга» в Брянской области, ранив семь человек

Богомаз: семь сотрудников «Мираторга» пострадали при атаке в Брянской области
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию агропромышленного холдинга «Мираторг» в селе Бровничи в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, удар по предприятию был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня «Град».

«Ранены семь работников предприятия. <...> Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что ВСУ пытались с помощью дронов повторно атаковать территорию «Мираторга», когда с нее эвакуировали раненых.

Как отметил Богомаз, ряд производственных помещений получили повреждения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Утром 4 мая украинский беспилотник ударил по грузовику компании «Мираторг» в поселке Сенчуры в Суземском районе Брянской области. Глава региона рассказал, что водитель машины получил ранения. Мужчину доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Ранее в Брянской области был атакован пассажирский автобус.

 
