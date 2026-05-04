Американские военные отвергли сообщение Ирана об атаке на корабль США

CENTCOM отвергло данные о попадании иранских ракет по военному кораблю США
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X отвергло сообщения о том, что военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили две ракеты по американскому военному кораблю в Ормузском проливе.

4 мая иранское агентство Fars сообщило, что две ракеты попали в военный корабль США, который хотел пересечь Ормузский пролив после того, как военные Ирана объявили о воспрепятствовании проходу американских кораблей через морской проход.

«Ни один корабль ВМС США не пострадал. Вооруженные силы США поддерживают операцию «Проект Свобода» и обеспечивают морскую блокаду иранских портов», — заявили в CENTCOM.

4 мая США анонсировали операцию «Проект свобода», которая предполагает вывод из Ормузского пролива судов, оказавшихся там заблокированными. По словам представителей Вашингтона, страны со всего мира обратились к США с просьбой помочь освободить их корабли.

Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня.

Ранее Иран перекрыл американским эсминцам проход через Ормузский пролив.

 
