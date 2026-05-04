Появились подробности отражения ночного налета дронов ВСУ на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки Москвы минувшей ночью использовали беспилотники типа «Лютый». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, всего на столицу РФ летело восемь вражеских дронов. Несколько из них уничтожили на границе, еще два — на подлете к городу. Один БПЛА врезался в многоэтажный дом на Мосфильмовской улице. Пострадавших нет.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в рамках ответа на ночную атаку Москвы, в результате которой было повреждено здание на Мосфильмовской улице. Колесник отметил, что России стоит задуматься о высших чиновниках в Киеве, чтобы они «не чувствовали себя в безопасности».

Депутат также обратился к москвичам на фоне удара украинского БПЛА, призвав не впадать в панику и сохранять спокойствие. Парламентарий еще раз напомнил о постоянном процессе совершенствования системы противовоздушной обороны (ПВО) у Москвы.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ увеличивают дальность ударов по территории России. По его словам, расстояние по прямой составляет более 1500 километров.

