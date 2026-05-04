В Воронежской области за ночь сбили 12 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и уничтожили 12 беспилотников над четырьмя районами и одним городским округом Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, пострадавших нет. Однако в одном из районов обломки повредили 13 частных домов, кровлю торгового центра и автомобиль. В одном домовладении загорелась надворная постройка — пожар оперативно потушили. В другом случае была повреждена газовая труба, к настоящему моменту ее уже восстановили.

Губернатор также отметил, что опасность атак беспилотников сохраняется на всей территории региона.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 мая сбили 117 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 регионами России. Военные уничтожили дроны в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областях и на подлете к Московскому региону.

