Стало известно, что украинские военные просят сослуживцев «обнулить» их

Украинские военные просят сослуживцев «обнулить» их, потому что на позициях в Запорожской области у них нет ни воды, ни еды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват.

«Они (сослуживцы. — «Газета.Ru») сами меня умоляют, сами умоляют их уже «обнулить» ... Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватает», — поделился солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) со своим командиром.

В ответ командир рассказал, что их подразделение испытывает проблемы с беспилотниками, они не могут доставить посылки с едой на линию фронта, в результате бойцы на некоторых позициях не получали еду уже пять дней.

1 мая пленный боец 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник рассказал, что украинские военнослужащие на передовой испытывали серьезную нехватку воды и продуктов питания, из-за чего им приходилось пить мочу.

По его словам, снабжение было крайне ограниченным: раз в четыре–пять дней им сбрасывали с дрона посылки с едой. В них находились несколько бутылок воды и несколько банок тушенки.

