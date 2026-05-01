Украинские военнослужащие на передовой испытывали серьезную нехватку воды и продуктов питания, из-за чего им приходилось пить мочу. Об этом РИА Новости сообщил пленный боец 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник.

По его словам, снабжение было крайне ограниченным: раз в четыре–пять дней им сбрасывали с дрона посылки с едой. В них находились несколько бутылок воды и несколько банок тушенки.

Линник пояснил, что воду часто невозможно было использовать.

«Вода сразу разбивается, потому что ее сбрасывают с большой высоты. Воды нет, мы мочу пили», — сказал пленный.

Российские силовики неоднократно сообщали агентству, что в радиоперехватах разговоров ВСУ украинские военные жаловались на тяжелые условия из-за нехватки воды и продуктов питания.

