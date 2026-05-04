Британский флот оснастил вспомогательное судно системой беспилотного разминирования

Оснащение вспомогательного корабля Lyme Bay беспилотными системами поиска мин демонстрирует гибкость Военно-морского флота Великобритании на фоне иранского кризиса, заявил первый лорд Адмиралтейства Гвин Дженкинс. Об этом сообщает портал Naval News.

Выступая в Объединённом королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI (признана в РФ нежелательной организацией)), Дженкинс подчеркнул, что в ответ на события на Ближнем Востоке флот в течение нескольких недель занимался переоборудованием десантного корабля-дока Lyme Bay в базу для автономного и беспилотного поиска морских мин. По его словам, возможность беспилотного разминирования является прекрасным примером того, как Британия успешно создает «гибридный флот».

Дженкинс пояснил, что при оснащении инновационной системой управления и контроля, готовой к использованию сразу после подключения, корабль может выступать в качестве командного центра. Он назвал переоборудование Lyme Bay началом «амбициозного процесса», который позволит Лондону принимать эффективные решения на Ближнем Востоке, при этом минимизируя затраты и снижая риски для британских моряков и морских пехотинцев.

4 мая газета газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя вашингтонской администрации, сообщила, что американская операция «Проект свобода», с помощью которой США намерены помочь застрявшим в Ормузском проливе судам, на этом этапе не предусматривает сопровождения судов кораблями ВМС Соединенных Штатов.

Ранее в Иране опровергли информацию о совместном с США разминировании Ормузского пролива.