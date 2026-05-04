ВСУ атаковали промышленное предприятие в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки пострадал сотрудник завода. Мужчина был госпитализирован.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

28 апреля Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали FPV-дроном агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» в селе Брахлов Климовского района. Один из сотрудников предприятия получил несовместимые с жизнью ранения. Также был поврежден специализированный автомобиль — кормовоз.

23 апреля украинский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус в селе Курковичи, также расположенном на территории Брянской области. Ранения получили пять человек — водитель и четыре пассажира. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Комментируя инцидент, Богомаз назвал действия ВСУ «варварским преступлением против мирных граждан».

Ранее Путин наделил таможенников правом уничтожать беспилотники.