Жертвой ВСУ стал сотрудник крупного российского мясокомбината

Богомаз: сотрудник «Мираторга» не выжил при атаке ВСУ в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар по территории агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» в Брянской области. В результате этой атаки не выжил один из сотрудников предприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан», — написал чиновник.

Он уточнил, что АПХ «Мираторг» находится в селе Брахлов Климовского района. По его словам, украинские военные использовали для атаки FPV-дрон. Богомаз выразил глубокие соболезнования родным невыжившего сотрудника предприятия и пообещал оказать им всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Также при атаке ВСУ на предприятие был поврежден специализированный автомобиль – кормовоз. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В феврале не удалось спасти другого сотрудника компании «Мираторг» в Брянской области. Он также получил травмы, несовместимые с жизнью, во время атаки беспилотника ВСУ.

Ранее в Брянской области украинский беспилотник атаковал грузовик «Мираторга».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!