Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

На Западе рассказали о характеристиках новой российской ракеты

Giornale: Росссия применяет на Украине малозаметную для радаров ракету «Ковер»
Минобороны России, кадр из видео

Вооруженые силы России применяют в боевых действиях на Украине новую авиациационную ракету С-71К «Ковер», малозаметную для радаров противника. Об этом сообщает выходящая в Италии газета Giornale.

Ракета, боеголовка которой сконструирована на основе кассетной авиабомбы советского производства, имеет дальность полета до 300 км. Она сделана из композитных материалов, обладает убирающимися крыльями и особой формой для уменьшения радиолокационной заметности. Наведение СК-71К осуществляется с помощью инерциальной системы навигации со спутниковыми сигналами.

В материале отмечается, что ракета разрабатывалась для истребителя Су-57, но может использоваться и другими носителями, например, тяжелым беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник». В настоящее время на базе ракеты разрабатывается более совершенное изделие С-71М.

29 апреля сообщалось, что российские ракеты «Кинжал» наводят ужас на украинских военных.

Ранее была опубликована статистика применения «Кинжалов» в зоне СВО.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!