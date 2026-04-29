Удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» наводят ужас на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу, поскольку украинская система противовоздушной обороны (ПВО), несмотря на американские комплексы Patriot, практически ничего не может им противостоять. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Силовики напомнили, что скорость ракеты составляет 10 Махов, системы ПВО попросту не успевают на них среагировать.

Недавние удары «Кинжалами» по местам дислокации офицеров стран НАТО стали для ВСУ «полной неожиданностью и вызвали шок», отметил собеседник агентства.

Американское издание Military Watch Magazine писало, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине, представляют серьезную опасность, поскольку их практически невозможно обнаружить и перехватить. Журналисты отметили, что ракета «Кинжал» может поразить цели на расстоянии 2 тыс. км, обладает высокой маневренностью, а также способна совершать полет по квазибаллистической траектории.

Ранее сообщалось, что российские силы в ходе СВО не менее 44 раз применили ракеты «Кинжал».