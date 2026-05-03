СМИ раскрыли подробности исчезновения двух американских военных в Марокко

РИА: исчезновение двух военных США в Марокко не связано с терроризмом

Исчезновение в Марокко двух военных США не связано с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Я могу подтвердить, что этот инцидент не связан с терроризмом, а, по всей видимости, является несчастным случаем. Это по-прежнему активная поисково-спасательная операция, и наше внимание сосредоточено на обнаружении пропавших солдат», — сказали журналистам.

Об инциденте сообщалось в воскресенье, 3 мая. Военные исчезли в ходе учений «Африканский лев», сообщало местное командование вооруженных сил США (AFRICOM). Известно, что это произошло накануне вблизи учебной зоны Кап-Драа, расположенной недалеко от города Тан-Тан на юго-западе страны.

Весной прошлого года трое американских военных, пропавших во время маневров в Литве, получили несовместимые с жизнью травмы, еще один пропал без вести. Это произошло, когда солдаты на своей бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules выполняли задания по ремонту и буксировке обездвиженной тактической машины.

M88 Hercules впоследствии обнаружили в болоте под двухметровым слоем ила, поднять ее на сушу удалось только спустя неделю. Для того этого литовским военным пришлось насыпать земляную дамбу, после того как попытка откачать или осушить часть болота с помощью экскаваторов и бульдозеров окончилась неудачей.

