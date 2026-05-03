Белгород подвергся ракетному обстрелу

Силы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом
В Белгороде и Белгородском округе была объявлена ракетная опасность. Об этом в 15:00 написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В посте он призвал местных жителей спуститься в подвалы.

В 15:17 чиновник сообщил об отбое ракетной опасности. Система ПВО (противовоздушной обороны) сбила воздушные цели над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности налета дронов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

 
