Мирный житель жестами помог российским военным нанести удар по ВСУ

ТАСС: житель Черниговской области жестами раскрыл место дислокации ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Мирный житель в населенном пункте Гремяч Черниговской области жестами указал российским разведчикам на расположение украинских военных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника, оператор БПЛА во время аэроразведки заметил движение и установил, что это местный житель. Когда дрон пролетал над ним, мужчина жестами показал, где находятся военные ВСУ. После этого по указанным координатам был нанесен массированный удар.

Собеседник агентства сообщил, что в результате атаки позиция противника была полностью уничтожена. Местный житель при этом не пострадал.

Поддержку российским бойцам оказывали и жители Северска в Донецкой народной республике. По словам командира взвода Вооруженных сил РФ с позывным «Тис», жители населенного пункта ждали российских военнослужащих и помогали им, чем могли. В том числе они оказывали первую помощь раненым, предоставляли им еду, воду и укрытие.

Ранее российский боец рассказал о помощи жителя Красноармейска.

 
