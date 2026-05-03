Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

На подлете к Москве сбили четвертый БПЛА

Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву
Сергей Мирный/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал он.

Информация о сбитом беспилотнике появилось в канале мэра 3 мая в 10:12 по мск. До этого об уничтожении вражеского БПЛА Собянин сообщил в 9:56.

Кроме того, в Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково.

Ночью 3 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу. В 00:24 силами ПВО Минобороны сбили первый дрон, в 3:18 — еще один. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Как сообщили в МО РФ, силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России.

Ранее ВСУ попытались совершить массовый налет на Санкт-Петербург.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!