На подлете к Москве сбили четвертый БПЛА

Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал он.

Информация о сбитом беспилотнике появилось в канале мэра 3 мая в 10:12 по мск. До этого об уничтожении вражеского БПЛА Собянин сообщил в 9:56.

Кроме того, в Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково.

Ночью 3 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу. В 00:24 силами ПВО Минобороны сбили первый дрон, в 3:18 — еще один. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Как сообщили в МО РФ, силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России.

Ранее ВСУ попытались совершить массовый налет на Санкт-Петербург.