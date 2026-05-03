ВСУ перебрасывают резервы к Сумам на машинах скорой помощи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для переброски военнослужащих в Сумскую область используют автомобили скорой медицинской помощи. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«На фоне массовых потерь на данном участке фронта командование ВСУ перебрасывает в Сумской район подразделения 110-й отдельной мехбригады [...] в том числе на автомобилях скорой медицинской помощи», — сказал собеседник агентства.

До этого российские силовики сообщили о значительных потерях украинских войск в Сумской области. Отмечается, что за месяц боевых действий под Сумами была уничтожена рота Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник агентства «РИА Новости» рассказал, что в районе населеннного пункта Кондратовка только в апреле практически в полном составе уничтожена рота 1-го механизированного батальона 158-й отдельной механизированой бригады украинской армии. Он пояснил, что информация о потерях была получена в результате анализа некрологов украинских военных.

Ранее стало известно о росте потерь в украинской армии под Сумами из-за инфекций.

 
