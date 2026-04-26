Украинские военные 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ столкнулись с ростом потерь в связи с массовым распространением инфекций и отказом в лечении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Украинские националисты продолжают нести небоевые потери из-за массового распространения инфекционных заболеваний», — сказал источник агентства.

По его информации, командование бригады отказывает заболевшим в оказании медпомощи. Кроме того, стало известно, что украинские офицеры хотят поставить в строй раненых военнослужащих.

19 апреля ТАСС сообщил, что на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области растет число небоевых потерь.

21 апреля заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери Вооруженных сил Украины за время проведения специальной военной операции приближаются к 2 млн.

Ранее Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года.