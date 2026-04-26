Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Стало известно о росте потерь в украинской армии из-за инфекций

Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военные 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ столкнулись с ростом потерь в связи с массовым распространением инфекций и отказом в лечении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Украинские националисты продолжают нести небоевые потери из-за массового распространения инфекционных заболеваний», — сказал источник агентства.

По его информации, командование бригады отказывает заболевшим в оказании медпомощи. Кроме того, стало известно, что украинские офицеры хотят поставить в строй раненых военнослужащих.

19 апреля ТАСС сообщил, что на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области растет число небоевых потерь.

21 апреля заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери Вооруженных сил Украины за время проведения специальной военной операции приближаются к 2 млн.

Ранее Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
